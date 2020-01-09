«Ак Барс» – «Торпедо»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Торпедо».



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1) за 1.66.



«Ак Барс» не очень хорошо сыграл несколько матчей в последнее время, но в любом случае он фаворит этой игры. Казанцам нужно в ближайших, особенно домашних, матчах уверенно побеждать и без проблем набирать очки. Можно сказать, что «Ак Барс», играя дома, фаворит против любого соперника, но были матчи, когда команда Дмитрия Квартальнова уступала сопернику ниже классом. Не так давно «Ак Барс» дома проиграл «Сибири» (0:3), и теперь в каждой игре у него будет высокая мотивация, так что казанцы будут выкладываться на 100% перед своими болельщиками.



В прошлых матчах дома «Ак Барс» одержал три победы, причём «Металлург» и «Локомотив» были обыграны с сухим счётом. Казанцы сейчас в хорошей форме, и они будут продолжать побеждать в домашних играх. «Ак Барс» хорошо играет в обороне, поэтому «Торпедо» не сможет забросить больше одной шайбы в ворота соперника.



«Торпедо» удивило недавним результатом, когда было зафиксировано поражение от «Трактора» на своём льду со счётом 1:6. Иногда случаются такие матчи, когда у команды ничего не получается, и в предстоящей игре против «Ак Барса» нижегородцы не прервут свою серию поражений. Класс игроков «Ак Барса» выше, чем у его соперника. Казанцы — фавориты, и они способны выиграть этот матч с разницей в две шайбы, но крупной победы не будет, потому что Казань будет уделять внимание обороне своих ворот», — сказал Вуйтек.



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