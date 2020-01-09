«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на игру Суперкубка Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико Мадрид».



Cтавка: 2 или 3 мяча в матче за 1.97.



«Итак, «Барселона» в последние годы очень уверенно играет против «Атлетико». В последних девяти очных матчах каталонцы выиграли 6 раз при трёх ничьих. Только 10 матчей назад «Атлетико» побеждал «Барсу». Это было в Лиге чемпионов, а вот во внутренних испанских турнирах у «Атлетико» ничего не получается с «Барселоной». Это серьёзная проблема для команды Диего Симеоне, даже располагая такой классной защитой. Не может «Атлетико» сдержать Лионеля Месси и его товарищей. Мне кажется, и в этот раз тоже не сдержит.



В то же время «Барса» не очень-то и много забивала. За эти 10 матчей «Барселона» ни разу не забивала больше 2 мячей. Эти игры малорезультативные, как часто и бывает с участием «Атлетико». Мне кажется, что больше трёх голов мы вряд ли увидим в этом матче, который пройдёт в Саудовской Аравии. Исход матча очень сложно предугадать. Какая-то игра, которая сама по себе является котом в мешке, потому что непонятно состояние встречающихся команд.



Обе команды играют после паузы в чемпионате. Первые игры были довольно невнятными. «Атлетико» сумел избежать потери очков благодаря великолепной игре вратаря Облака. «Барса» упустила 2 очка в матче с «Эспаньолом» после удаления Френки де Йонга. В карьере голландского хавбека это первая красная карточка. В меньшинстве «Барселона» потеряла контроль над игрой и позволила «Эспаньолу» сравнять счёт.



Сложно предугадать, насколько команды прибавят и смогут проявить себя в Саудовской Аравии. На исход матча я ставить не буду. Порекомендую другую ставку: тотал матча от 2 до 3 голов. Эта ставка имеет очень высокий процент проходимости в матчах между «Атлетико» и «Барселоной». Начиная с сезона-2015/2016 эти команды провели друг с другом 13 матчей, и в 11 из них было забито либо два гола, либо три.



У «Барселоны» всегда очень мощная атака: Лионель Месси может организовать гол из ничего, а Луис Суарес находится в очень хорошей форме. В последних 10 мячах «Барсы» он принимал участие. Есть и Антуан Гризманн, который в матче против своей бывшей команды может взять и блеснуть. В общем, мне кажется, что тут «Барса» 1-2 мяча организует, но может и пропустить, поскольку каталонцы не располагают такой классной защитой, как «Атлетико». В целом ставка на 2-3 гола здесь вполне резонна, и именно её я и советую.



А за моей спиной стадион «Нойва Месталья». Стадион, куда должна переехать «Валенсия» после того, как будет оставлена старая «Месталья», один из моих самых любимых стадионов. Очень жаль, что почти 100-летняя история «Местальи» близка к завершению. Что касается этого стадиона, то уже 10 лет я его наблюдаю, и за 10 лет ничего не изменилось. Он находится точно в таком же законсервированном состоянии, как и 10 лет назад. Стадион обнесён стеной, и ничего внутри не делается. Он уже обветшал и устарел, а что будет дальше — поживём, увидим», — сказал Вишневский.

«Барселона» — «Атлетико». Прогноз: Месси спасёт Вальверде от отставки Месси ответит на хет-трик Роналду. «Автобусы» Симеоне не работают, когда Лео творит чудеса.