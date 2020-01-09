«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.47.
«Ак Барс» — «Торпедо». Тут всё должно быть предсказуемо. «Ак Барс» просто сильнее. «Ак Барс» — лидер Восточной конференции, играет здорово, поэтому проблем не должен испытать, тем более что казанцы выиграли последние пять очных матчей. «Торпедо» в свою очередь приедет в гости после сложной игры с «Адмирала», которую проиграло у себя дома. «Ак Барс» взял сложные очки в матче с «Металлургом», — сказал Казанский.
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