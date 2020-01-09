«Барселона» – «Атлетико»: прогноз Валерия Непомнящего на полуфинал Суперкубка Испании

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании «Барселона» – «Атлетико».



Ставка: обе забьют за 1.75.



«На мой взгляд, «Барселона» является фаворитом этого матча. У каталонцев в начале сезона были определённые игровые проблемы, но сейчас команда постепенно находит свою игру. Хотя как действовали футболисты «Барселоны» в недавнем «эль класико», мне очень не понравилось, команда играла совсем не остро. Однако в полуфинале Суперкубка я ожидаю от них совсем другого футбола.



«Атлетико» является очень неудобным соперником для любой команды. Мадридцы классно действуют в обороне, и у них качественные атакующие футболисты, которые могут завершить голом любую атаку. Поэтому легко в этом матче «Барселоне» точно не будет. Если каталонцы сумеют забить в первой половине первого тайма, то встреча, на мой взгляд, может получиться очень результативной, ведь «Атлетико» придётся раскрываться. Однако в любом случае я ожидаю, что обе команды смогут хотя бы по разу отличиться», — сказал Непомнящий.



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