«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Виктора Гусева на встречу Суперкубка Испании

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/2 финала розыгрыша Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.91.



«Если смотреть турнирную таблицу чемпионата Испании, то играют первая и третья команда страны. Наверное, мы не будем говорить о результатах в Примере, кроме последних результатов. “Барселона” потеряла очки с “Эспаньолом” (2:2), тогда как “Атлетико” разобрался с “Леванте” (2:1). Но это совершенно другой турнир.



Федерация футбола Испании получила огромные деньги за организацию Суперкубка в Саудовской Аравии. А вот болельщикам это не совсем понравилось, почему они и не полетели на эту игру. “Атлетико” вот оплачивает своим фанатам перелёт. А билеты на матч стоят всего по 25 евро. Тем не менее явки со стороны испанских болельщиков не будет.



Такие игры уже ведь были. Я уже обжёгся, ставя на обилие мячей. Можно себе представить, что они приехали играть для шейхов за деньги и поведут себя как на выставочном матче. Но всё-таки это не товарищеская игра, а серьёзный поединок за трофей. Мне кажется, что никакой феерии голов не будет. Всё пройдёт сдержанно, чётко, строго. У обоих клубов есть желание выйти в финал. Будет серьёзный бой.



Конечно, есть преимущество у “Барселоны” по личным встречам — 8 побед за последние 11 матчей в Ла Лиге. Зато у “Барсы” травмирован тер Штеген. “Атлетико” будет без Диего Косты и Лемара. Думаю, что коучи выставят основные составы, ведь это серьёзный турнир. И последнее, на что я обратил внимани: за последние семь очных матчей команды лишь раз пробили верх. Мой прогноз: тотал меньше 2,5 гола», — сказал Гусев.



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