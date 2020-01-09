«Барселона» – «Атлетико»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании сезона-2019/20 «Барселона» – «Атлетико Мадрид».



Ставка: «Барселона» выиграет и не пропустит за 3.45.



«Это более интересная пара, тут меньше травмированных игроков, все лидеры будут на поле, кроме Тер Штегена и Дембеле. «Барселона» лидирует в чемпионате, но проблемы все равно есть. Игра с «Реал Сосьедадом» подтвердила эти опасения (2:2). «Барса» вела 2:1, но пропустила в концовке матча, а Френки Де Йонг и вовсе был удален с поля.



«Атлетико Мадрид» выступит в самом боевом составе, отсутствие серьезных потерь увеличивает их шансы на успех. «Атлетико» умеет играть компактно, они могут закрыть линии передач для сине-гранатовых и лишить их привычной игры.



«Барселоне» очень важно не пропустить, потому что затем будет очень сложно ответить, так как команда Симеоне умеет обороняться чуть ли не лучше, чем кто-либо другой в мире. В полузащите у сине-гранатовых может сыграть как Видаль, так и тройка Бускетс-Ракитич-Де Йонг, посмотрим, какой из вариантов выберет Вальверде. Это очень важный момент.



Я думаю, что победит «Барселона», а «матрасники» даже не смогут забить», — сказал Гратакос.



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