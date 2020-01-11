«Барыс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 11 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Авангард».



Ставка: ничья за 3.85.



«В столице братского Казахстана уже в самое ближайшее время могут произойти тектонические сдвиги в турнирной таблице Восточной конференции. Еще 6 января «Барыс» в подмосковной Балашихе (куда нынче переместился хоккейный Омск) «завалил» омских «ястребов». И пока те зализывали раны, бодрые казахстанцы по дороге домой заскочили в татарстанскую глубинку, где «грохнули», особо не перенапрягаясь, «маленьких татар». И вот теперь «Барыс» принимает «Авангард» дома, и домашняя победа прямым ходом ведёт казахстанцев на первое место в дивизионе Чернышёва и, соответственно, на второе — в Восточной конференции. До «Ак Барса», конечно, далековато, да и очки набирают «большие татары» исправно, но всё-таки…



То есть матч у нас грядёт не простой, а системообразующий. А это означает, что нам не следует ждать игры «с открытым забралом» и «шашки наголо». Скорее всего, оба соперника будут «застёгнуты на все пуговицы», и, как это часто бывает в подобных матчах, будут больше следить за своими воротами, нежели заглядываться на чужие.



Чего нам ждать при таких привходящих? Много напряжения, много нервов и мало заброшенных шайб. Всё идёт к тому, что в основное время мы получим ничейный результат, несмотря на то что оба выездных «междусобойчика» казахстанцы в текущем сезоне выиграли. Но тогда на повестке дня не стояли системообразующие вопросы. Поэтому ждём ничью в основное время, а уже за его пределами «Авангард» не мытьём, так катаньем возьмёт второе очко».