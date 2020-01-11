«Челси» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Бёрнли» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Английский футбол не уходил на перерыв — игрались кубковые матчи. Но мы возвращаемся к делам чемпионата и поговорим о матче, который будет на «Стэмфорд Бридж». «Челси» против «Бернли» — кажется, что здесь всё достаточно просто, но я бы оттолкнулся от статистики «Челси». Дело в том, что в нынешнем сезоне команда сыграла только один сухой матч на домашнем стадионе.



«Бёрнли» — команда весёлая. Она проигрывает топам, берёт очки с равными себе. Я не думаю, что у «Бёрнли» есть большие шансы на победу в этой встрече, но голевая перестрелка вполне может быть. Первый матч между этими командами закончился со счетом 4:2. Ставка «обе забьют» играет больше чем в половине матчей «Челси» в этой сезоне.



С учётом проблем «Челси» в обороне, с учётом весёлой картины в атаке у «Бёрнли», я думаю, что нас ждёт именно такой матч. «Обе забьют» — это то, что гарантирует веселье на «Стэмфорд Бридж».



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