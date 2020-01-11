«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».
Ставка: «Тоттенхэм не проиграет за 2.28.
“Ливерпуль” идёт потрясающе. В этом турнирном пути у команды одни победы, ни одного поражения и всего лишь одна ничья. Больше того, за ужасный по календарю Boxing Day команда Клоппа прошла без потерь. Даже в матче с “Эвертоном” на своем поле “Ливер” играл без блистательной тройки нападающих, но вс` равно дожал и выиграл. В то же время “Тоттенхэм” с основным составом играет 1:1 с “Мидлсбро”.
С другой стороны, может это фактор в пользу “Тоттенхэма”? Первого января было досадное поражение от “Саутгемптона”. Не будет ли это раздражителем для Моуринью, с его амбициями? Ведь был яркий старт, когда Жозе возглавил клуб. Там были пропущенные мячи, но команда всё равно вырывала победы зубами. В данном случае португалец будет играть против лидера, хоть и сам метит в такой статус.
В пользу “Ливерпуля” говорит травма Кейна — “Тоттенхэм” будет без своего лидера. Кроме того, травмировался и Сиссоко. Серьёзные потери! У “Ливера” нет Милнера, но восстановился Окслейд-Чемберлен. Ради бога, ставьте опять на “Ливерпуль”, ведь это настоящий монстр. Но я думаю, что конкретно в этой игре красные возьмут небольшой перерыв с точки зрения результата.
Я поставлю в этой игре на то, что “Тоттенхэм” не проиграет. Поражения Моуринью в этой игре не будет».
- 11 января 2020
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 10 января 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 января 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 января 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00