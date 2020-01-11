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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ в Лондоне 11 января

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ в Лондоне 11 января
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 1.94, обе забьют за 1.69.

«Здесь логично ожидать низовой матч. «Пэлас» за весь сезон только в двух матчах забил дома больше одного мяча. «Арсенал» тоже в последнее время не отличается результативностью. Артета выиграл два матча подряд, но выдающегося впечатления «Арсенал» не произвёл, а тут ещё выездная игра.

Правда, именно в этом дерби из матча в матч несколько игр подряд получаются результативные встречи. В общем, всё довольно запутано, но думаю, что «Пэлас» ближе к победе».

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