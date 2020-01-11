«Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».



Ставка: победа «МЮ» с форой (–1) за 1.50, ИТБ 2 мяча «МЮ» за 1.67.



«Норвич» сейчас — совсем не подарочный. Если он забивает первым или долго держит «нули», то взять его непросто. Особенно если помнить определённую дербийность противостояния. География тут ни при чём. Просто первый цвет формы «МЮ» был как раз жёлто-зелёный. У болельщиков «Норвича» даже имеется по этому поводу несколько песен про «плагиаторов».

Вроде всё, что написал, — за «Норвич». Ан нет. Наоборот. «МЮ» пора забивать. А «Норвич», если пропускает рано, может посыпаться. Так что отмечу неплохую линию на хозяев. И на мячи и на фору».



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