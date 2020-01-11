Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».

Ставка: победа «МЮ» с форой (–1) за 1.50, ИТБ 2 мяча «МЮ» за 1.67.

«Норвич» сейчас — совсем не подарочный. Если он забивает первым или долго держит «нули», то взять его непросто. Особенно если помнить определённую дербийность противостояния. География тут ни при чём. Просто первый цвет формы «МЮ» был как раз жёлто-зелёный. У болельщиков «Норвича» даже имеется по этому поводу несколько песен про «плагиаторов».

Вроде всё, что написал, — за «Норвич». Ан нет. Наоборот. «МЮ» пора забивать. А «Норвич», если пропускает рано, может посыпаться. Так что отмечу неплохую линию на хозяев. И на мячи и на фору».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020