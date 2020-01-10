«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: прогноз Юрия Розанова на матч АПЛ
Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на стартовый матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча в Шеффилде начнётся сегодня, 10 января, в 23:00 мск.
Ставка: «Вест Хэм Юнайтед» не проиграет за 1.93.
«Каким бы симпатичным ни был «Шеффилд», мне линия кажется перекрученной «от хозяев». «Вест Хэм» агрессивный и тоже может забить. Свои лучшие матчи «Шеффилд» проводит не пропуская. Но в последнее время сыграть на ноль получается нечасто. Так что имеет, мне кажется, смысл, предположить, что гости не проиграют», — сказал Розанов.
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