«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».



Ставка: обе забьют — нет за 1.84.



«Ближайший английский тур начнётся с пятничного матча «Шеффилда» и «Вест Хэма», который недавно сменил тренера и уже при Дэвиде Мойесе успел одержать победу.



В моей голове Дэвид Мойес засел как тренер, который начинает с построения игры в обороне, поэтому не думаю, что мы увидим матч с каким-то невероятным количеством моментов.



Дело в том, что обе команды предпочитают играть без мяча, пытаясь использовать контратаки. У «Шеффилда» это получается намного лучше, чем у «Вест Хэма», что подкрепляется результатами — «Шеффилд» в турнирной таблице идёт намного выше будущего соперника.



Уверен, что хозяева не откажутся от привычной для себя модели игры, это будет неудобно обоим командам. Здесь нет такого прямого распределения по ролям, когда одни мячом владеют, и они этого хотят, а другие действуют на контратаках. Думаю, что «Шеффилд» и «Вест Хэм» будут пытаться подсунуть мяч друг другу.



При таких условиях не будет много ударов в створ и голов. Попробуем сыграть вариант «обе забьют — нет» с коэффициентом 1.84», — сказал Гутцайт.



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