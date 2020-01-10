«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча в Шеффилде начнётся в 23:00 мск сегодня, 10 января.



Ставка: «Вест Хэм Юнайтед» не проиграет за 1.93.



«Шеффилд», хотя и находится выше в таблице, не всегда уверенно играет дома. Так что победа хозяевам вовсе не гарантирована. Более того, думаю, что гости не проиграют. После смены тренера «Вест Хэм» начал набирать очки, а тут ещё и было время подготовиться к конкретному матчу. Считаю, что у Мойеса есть хороший шанс продлить свою беспроигрышную серию», — сказал Черданцев.



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