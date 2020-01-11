«Лацио» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лацио» — «Наполи».



Ставка: ничья за 3.86.



«Непростая игра для «Наполи». У неаполитанцев даже при новом тренере пока не началась белая полоса, много неудачных результатов. И пока, мне кажется, это должно смущать Де Лаурентиса. С другой стороны, «Лацио» до паузы был на пике, а за любым пиком идёт спад.



Думаю, это игра на три результата, но принимая во внимание, что она важна для двух сторон, я думаю, можно рисковать и играть на ничью. Мне кажется, ничья в этом матче — весьма вероятный итог».



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