Во сколько играют «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», где смотреть и какой прогноз на матч АПЛ

11 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб примет «Ливерпуль» в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнётся в 20:30 мск. Игру в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Ливерпуля» за 1.74.

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль», с чем мы полностью согласны. Победа красных за 1.74 выглядит не слишком перспективно с точки зрения потенциальной прибыли, зато достаточно надёжно. Абсолютно все аргументы говорят в пользу команды Юргена Клоппа.



В каждом из четырёх последних матчей с «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» одерживал победу. В сравнении с прошлым сезоном красные умудрились добавить, а «шпоры», наоборот, стали слабее образца самих себя годичной давности. У лондонцев на место Почеттино пришёл Моуринью, но это не должно сказаться на итоговом результате.



В противостоянии лично с Жозе у Юргена Клоппа четыре победы, ещё столько же ничейных результатов и лишь пара поражений. Стоит учесть, что в прошлые годы немец даже с «Боруссией» проходил мощнейший «Реал» в Лиге чемпионов, на тренерском мостике которого работал Моуринью.



У «Ливерпуля» в Премьер-лиге 19 побед за 20 матчей. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвич Сити», затем уступил «Саутгемптону», плюс фактор Кубка Англии. Основа красных отдыхала, сумела перевести дух, восстановить силы и подготовиться к ближайшему поединку наилучшим образом.



Мало того что Моуринью дал дополнительную нагрузку своим лидерам, так у «Тоттенхэма» ещё и хватает проблем с травмированными. Хозяевам не помогут Льорис, Н'Домбеле, Роуз, Сиссоко, Дэвис и Кейн. «Шпоры» остались без основного вратаря, главного бомбардира, двух важнейших исполнителей средней линии и пары защитников. «Ливерпуль» имеет все шансы набрать очередные три очка. Помешать команде Клоппа способна только целая серия непредвиденных обстоятельств.