«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги в Лондоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.35, «Тоттенхэм» не забьет за 2.20.



«Шпоры» не выигрывали у «красных» очень давно — два с половиной года. Это уже очень много матчей. «Ливерпуль» идёт без поражений и, вероятно, имеет невысказанное желание пройти так весь сезон, выигрывать матч за матчем, играть на ноль.



Мой вариант — здесь будет низовая игра, а «Ливерпуль» одержит победу. Ещё рискну поставить на то, что «Тоттенхэм» не забьёт. После эмоционального всплеска, связанного со сменой главного тренера, голы у команды Моуринью получаются с большим трудом».



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