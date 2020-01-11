«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.22.



«У «Тоттенхэма» катастрофическая ситуация с составом. Кейна нет, Сиссоко нет, Н'Домбеле травмирован. Это большая беда. Лазарет огромный у Жозе. Важно заметить, что у «шпор» в домашних матчах наметилась не очень удачная тенденция. Всего 6 побед в 10 матчах — это беда.



С учетом фантастической игры «Ливерпуля» на выезде, по всем показателям в этой встрече «мерсисайдцы» должны набрать максимум очков. Последние три игры — победы «Ливерпуля» с одинаковым счетом 2:1.



Но здесь есть фактор Жозе Моуринью. И когда команде очень тяжело и все против него, то его клубы выстреливают. Это мы видели в разных ситуациях. И сейчас всё говорит о том, что «Ливерпуль» выиграет. Но когда «Тоттенхэм» ценится так высоко, думаю, что можно вполне можно рискнуть и взять 1X. Победу брать точно не стоит, а вот на ничью «домашняя» команда вполне может наиграть».



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