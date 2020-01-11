«Интер» — «Аталанта»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта».



Ставка: «Интер» победит за 2.10.



«Близок 19-й тур, где есть несколько классных матчей. Конечно, выделяется игра между «Интером» и «Аталантой». В последнее время обе команды показывают великолепный, результативный футбол. «Аталанта» многих удивляет, хотя для неё атакующий футбол норма. Но чтобы выиграть два матча подряд со счетом 5:0 — такого давненько не было. «Аталанта» сейчас на ходу, она в прекрасной форме, готовится к плей-офф Лиги чемпионов. Кажется, что подопечные Гасперини могут всё.



Но, с другой стороны, есть «Интер», который стремится к скудетто, который конкурирует с «Ювентусом». У «Интера» постепенно возвращаются все травмированные — Сенси, Барелла и Гальярдини. Это значит, что команда Антонио Конте становится сильнее. Мы знаем, что Конте — тот тренер, который очень здорово умеет подстраиваться под соперника.



Мне кажется, что в этом матче «Интер» вполне может победить. Я поставлю на его чистую победу».



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