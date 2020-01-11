«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 22-го тура АПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.74.



«Что можно сказать о «Тоттенхэме»? Чуда не произошло. Да, может быть, назначение Жозе Моуринью и встряхнуло в какой-то момент, но в последних четырёх турах только одна победа одержана. Даже с аутсайдерами «Тоттенхэм» сыграл неудачно, не сумев забить «Саутгемптону», сыграв вничью с «Норвичем». Совсем недавно было поражение от «Челси».



В общем, «Тоттенхэм» по-прежнему лихорадит. Попадание в Лигу чемпионов, на мой взгляд, под угрозой, если в ближайшее время команда Жозе Моуринью не преобразится. Нет сверхстабильности в обороне, по-прежнему есть проблемы в атаке. Даже на своём поле в матче с «Ливерпулем» у «Тоттенхэма» шансов практически нет.



Да, «Ливерпуль» получил более серьёзные нагрузки, чем другие команды английской Премьер-лиги. Но в последнее время он всё равно очков не теряет. Более того, он даже на выезде не пропускает. «Ливерпуль» забил «Лестеру» на выезде четыре мяча. Следующие победы были поскромнее, но победил «Вулверхэмптон» — 1:0, «Шеффилд Юнайтед» — 2:0. Что касается кубковых турниров, то здесь «Ливерпуль» по-прежнему не стесняется ротировать состав. В последней кубковой встрече Юрген Клопп дал кому-то отдохнуть, и в Лондон на матч с «Тоттенхэмом» его команда приедет в боевом составе. Честно говоря, где здесь шансы «Тоттенхэма», я не знаю.



Думать о том, сколько будет забито мячей, здесь сложнее, потому что матч может по-разному повернуться. «Ливерпуль» может сыграть достаточно рационально и эффективно, ограничившись не очень крупной победой. Может быть, если «Тоттенхэму» удастся забить, то игра получится более открытой и весёлой. Или, наоборот, «Тоттенхэм» раскроется слишком сильно, а «Ливерпуль» этим, конечно, воспользуется.



Я здесь выбрал очень простой вариант. Я не знаю, как «Тоттенхэм» будет сопротивляться «Ливерпулю». Мне кажется, что команда Клоппа сейчас настолько эффективна, что ярко или сдержанно, но этот матч она выиграет. Поэтому я выбираю просто победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.74».



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