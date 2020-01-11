«Лацио» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии 11 января

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лацио» — «Наполи».



Ставка: победа “Лацио” во втором тайме за 2.32.



«Вроде, “Лацио” — очевидный фаворит. Римская команда сделала заявку на участие в чемпионской гонке, а не только в Лиге чемпионов. По потерянным очкам отстаёт всего на три очка от “Интера” и “Ювентуса”. Выиграли Суперкубок, а после паузы вытянули победу с “Брешией” в концовке. Это всё придаёт дополнительный стимул, поэтому “Лацио” действительно можно считать фаворитом.



Но я решил покопаться в статистике, чтобы изыскать что-то любопытное и интересное. Одну тенденцию нашёл, которую не заметил в первом круге. “Лацио” заметно прибавляет после первого тайма. Это видно и по игре, и по результату. Если бы матчи заканчивались после первого тайма, “Лацио” был бы где-то на седьмом месте. У них было бы 25 очков и всего шесть побед. Но так как есть вторые таймы, у “Лацио” 39 очков и 12 побед. Команда разгоняется в ходе первого тайма и прибавляет уже во втором.



Есть и такая статистика: в первых таймах “Лацио” пропустил 15 мячей. А знаете, сколько во вторых? Всего лишь три! Это лучшая статистика в чемпионате Италии, если брать количество пропущенных мячей во вторые 45 минут матча. “Наполи” же, наоборот, пропускает во вторых таймах больше, чем в первых. К тому же в “Наполи” сейчас много травм. Нет Мертенса, Максимовича и других. Мой прогноз — победа “Лацио” во втором тайме».



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