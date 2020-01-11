«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 12 января

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Филадельфия» — «Тампа-Бэй».



Ставка: обе забьют в первом периоде за 2.45, ТБ 6 шайбы за 1.70, итоговая победа «Тампы» за 1.65.



«Тампа», если считать с Рождества, — абсолютно лучшая команда лиги. Девять побед подряд: 5 — дома, 4 — в гостях. Причём все — в основное время. Сейчас «Лайтнинг» играют под девизом «Дави на газ, всё будет джаз». Любо-дорого смотреть! Последние два матча — на своей площадке, «Лайтнинг» разгромили непростой «Ванкувер» (9:2) и обыграли крепкую «Аризону» (4:0). И вот — выезд в выходные в Филадельфию и Ньюарк.



А что происходит с «Флайерз»? В шестиматчевой выездной серии удалось одержать лишь одну победу. Вернувшись домой, «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» (3:2), отдохнула два дня и перезагрузила батарейки. Из новостей команды — защитник Шейн Гостисбир получил травму колена и выбыл надолго. Но сезон у него получался плохим, и это не слишком большая потеря.



По вратарям — за «Филли» сыграет Картер Харт, в последние две недели он выглядел неважно (85,3%), но это эхо выездной серии, а с «Вашингтоном» он показал себя молодцом. В воротах «Тампы» ждём Андрея Василевского, в последние две недели он поймал кураж (93,6%) и даже выдал сухарь. Исходя из вышенаписанного беру такие коэффициенты: 2,45 — в первом периоде забросят обе команды. «Филадельфия» опасна дома, «Тампа» — как танк. Кстати, первый период с «Кэпиталз» завершился со счётом 2:2. 1,70 — итоговый тотал матча, с учетом овертайма и буллитов, будет больше, чем 6,00. 1,65 — победа «Тампы».



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