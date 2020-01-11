«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 12 января

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Сент-Луис» — «Рейнджерс».



Ставка: победа «Блюз» и тотал больше 5,5 шайбы за 2.60.



«Вот как бывает в НХЛ. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» — первый в Западной конференции и не даёт повода сомневаться в их силах. Но в выездном турне из трёх матчей в новогодние праздники — три поражения. Что это было вообще?



«Блюзмены» вернулись домой, собрались, поднатужились-поднапружились и выдали 3:2 с «Сан-Хосе», 5:1 — с «Баффало». День отдыха, и вот в город чемпионов и место, где пройдёт Матч звёзд — 2020, приезжают молодые и дерзкие «Рейнджерс».



Кстати, клуб из Нью-Йорка проиграл в трёх последних гостевых матчах. Но вот дома заигрывал молодого вратаря Игоря Шестеркина и одержал две победы — над «Колорадо» (5:3) и «Нью-Джерси» (6:3). Впрочем, уже известно, что против «Блюз» сыграет Хенрик Лундквист (90,9% в последние две недели). А в воротах «Сент-Луиса» выйдет Джордан Биннингтон (89,6%).



2.60 — верю в итоговую победу «Блюз» и что общий тотал в этом матче составит больше 5,5. На это намекает и то, что в последних восьми иматчах «Рейнджерс» пропускают весьма много (5 – 3 – 4 – 7 – 4 – 2 – 3 – 3). При этом в атаке пламенный Артемий Панарин, и хоккей там идёт по бразильской системе: мы пропустим кучу, а забьём кучу плюс один, ещё и второй положим до кучи в пустые ворота.



Кстати, от России только Панарин сыграет в конце января в Сент-Луисе на Матче звёзд. Если бы на эту встречу была линия конкретно на Артемия, загрузил бы, что он наберёт минимум одно очко. Парень просто в ударе».



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