СКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Динамо» Москва.



Ставка: победа СКА за 1.75.



«СКА наконец-то завершил ударную выездную серию из шести матчей, начавшуюся ещё в прошлом сезоне. А мы прекрасно знаем, откуда растут ноги у таких новогодних серий питерского клуба. Несмотря на то что СКА является одним из самых богатых клубов не только в России, но и в Европе (даже в НХЛ может кое-кому показать язык), своей арены у питерцев нет. Арена эта на новогодние праздники заполняется катающимися Авербухами и Плющенко, поющими Басковыми и пляшущими Киркоровыми, поэтому СКА на это время просят погулять. Вот и гуляют питерцы по безграничным просторам КХЛ, начиная от Хельсинки и заканчивая Владивостоком.



Но всё хорошее рано или поздно заканчивается, СКА возвращается с долгого-долгого выезда, и тут ему дают еще недельку отдохнуть. То есть можно не сомневаться, что Питер к «Динамо» будет в полном порядке. Ситуация бело-голубых усугубляется ещё и тем, что семь последних междусобойчиков они «армейцам» проиграли, причем три — в нынешнем сезоне. Владимир Крикунов, при всем своем огромном опыте, пока так и не нашёл, где у СКА кнопка.



Думаю, и на этот раз ничего не изменится. «Динамо» будет лезть из кожи вон. Но отдохнувший СКА загоняет бело-голубых по углам и выиграет. Пусть и с минимальным преимуществом, зато в основное время».

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