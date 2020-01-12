«Фиорентина» — СПАЛ: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Фиорентина» — СПАЛ.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.83.



«Фиорентина» с новым тренером, с новыми задачами. Команда снова обретает свои амбиции, которые ей очень нужны.



СПАЛ — один из аутсайдеров чемпионата Италии, но можно отметить, что команда неплохо играет в атаку, что было фирменным стилем СПАЛа в прошлом году.



Мой прогноз — будет «тотал больше 2.5 гола». Думаю, что, скорее всего, «Фиорентина» выиграет, но попробую сделать ставку именно на голы. Мне кажется, это весьма вероятный исход, учитывая, что «фиалки» играют дома, где они зачастую результативны».



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