«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на финал Суперкубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в финале Суперкубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: 2–3 гола в матче за 1.90.



«В финале в мадридском дерби может быть всё что угодно. Совсем недавно эти команды играли в США перед началом сезона. Мы помним, что там произошло: десять забитых мячей, победа «Атлетико» — 7:3. Кто только тогда «Реал» не критиковал. В чемпионате Испании они сыграли вничью — 0:0, больше думая о нейтрализации друг друга.



Какой будет футбол в финале за Суперкубок, предсказать очень сложно. «Реал» оставил сумасшедшее впечатление от игры против «Валенсии». Тут ещё надо подумать: «Реал» был настолько хорош, или «Валенсия» была настолько слаба.



«Атлетико» по матчу с «Барселоной» показал, что выглядит не очень уверенно. Каталонцы могли этим воспользоваться. Были и минимальные касания рукой, и мини-офсайды. Всё могло произойти. У «Атлетико» есть стержень, есть фарт, есть Симоне, который очень хорошо управляет игрой в ходе матча.



Однозначно отдавать предпочтение в пользу «Реала» я бы не стал. Там может быть всё что угодно: и игра за трофей, и матч между командами, которые достойны друг друга. Я бы сыграл голы, раз уж два полуфинала получились результативными. Сыграл бы «тотал 2–3 гола в матче» за коэффициент выше 1,90. Ничья — 1:1, 2:1 — в ту или иную сторону. Кто знает, может быть и 3:0. Всё может быть. Мне это предложение нравится».



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