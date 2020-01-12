ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 12 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Автомобилист».



Ставка: победа ЦСКА с форой (–1,5) за 1.95.



«Сегодня мы морщим репу над матчем ЦСКА — «Автомобилист», хотя раздумывать там особо нечего. «Автомобилист» мерзопакостно закончил 2019 год, проиграв даже в Хабаровске. Отвратительно начал 2020-й, уступив в Магнитогорске, но сейчас более или менее вышел на режим чередования побед и поражений. То есть нового сваливания в штопор от екатеринбуржцев ждать не следует, но и 20-матчевыми победными сериями тоже как-то не пахнет. Начнёт плей-офф дома — хорошо, не начнёт — ну, бывает, жизнь вообще сложная штука. В общем, «Автомобилист» спокойно доигрывает себе регулярку, не заморачиваясь результатами.



У ЦСКА все намного сложнее, потому что лидерам вообще легко не бывает. А титул действующего чемпиона действует на соперников, как красная тряпка на быка. Особенно на соперников из нижней части турнирной таблицы. Ведь как говорят некоторые горе-руководители клубов? Мол, да, сезон провален, да, в плей-офф не попали и вообще заняли «надцатое» место, зато обыграли действующих чемпионов — ага! И теперь их вроде как не за что спускать с лестницы, бросая в спину чемодан с личными вещами. И хоть «Автомобилист» у нас нынче идёт по разряду грандов и почти олигархов, но «грохнуть коней» для них — святое дело.



Правда, есть подозрение, что святого дела на этот раз не будет. Как раз по той причине, которая была названа выше. «Автомобилисту» надо спокойно доиграть регулярку, по возможности не переполняя лазарет. Поэтому и надрывать пупы в столице нашей Родины сакрального смысла нет. А это означает, что ЦСКА победит, не без тревог и волнений, но в основное время. Возможно даже с минимальным преимуществом, но, скорее всего, с разницей в пару шайб».