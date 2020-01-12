«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч 22-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (+2.5) за 1.73.

«Если помните, в первом круге первый тайм для “Манчестер Сити” сложился крайне неудачно. “Горожане” выступали на своем поле, но так и не придумали, как же взломать оборону “Астон Виллы”. Все стало проще лишь во втором тайме. С тех пор прошло много времени, поэтому неудивительно, что оба клуба немного изменились. Хозяева стали более матёрыми, тогда как гости временами не могут прийти в себя.



Я думаю, что “Астон Вилла” на своем поле является командой крепкой. Командой, которая умеет обороняться. У них очень неплохой тренер, который научил своих подопечных дисциплине. В атаке “Астон Вилла”, конечно, не самая искусная команда, но бывает, что и стандарты помогают. Так было в домашнем матче с “Ливерпулем”. Может, ещё что-то в контратаке получится. Всё-таки оборона у “Сити” надёжностью не отличается, и они много голов пропустили в этом сезоне. Много для себя.



Мне сложно предположить, в каком тайме будет забито больше мячей. Я оттолкнусь от “Астон Виллы”, которая после крупного поражения в первом круге от “Манчестер Сити” так же крупно проиграла всего лишь два раза. Я думаю, что сейчас “Астон Вилла” — крепкий орешек. Конечно, “Манчестер Сити” — фаворит, но выиграть с разницей в три мяча или более будет крайне сложно.



Так что мой прогноз — победа “Астон Виллы” с форой (+2.5)».



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