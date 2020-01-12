«Реал» — «Атлетико»: прогноз Виктора Гусева на финал Суперкубка Испании

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в финале Суперкубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» за 2.34.



«Полуфинальные встречи проходили в Саудовской Аравии. Можете сказать, что в матче «Реала» с «Валенсией» «Валенсия» сдалась на милость победителю, но в какой-то момент «Реал» вынудил это сделать, демонстрируя мощную игру. Только потом были 3:0 и гол с пенальти, который уже ничего не решал. На этом фоне была более впечатляющая победа в другом полуфинале: «Атлетико» переиграл «Барселону» со счётом 3:2.



Да, «Барселона» — не «Валенсия», но на мой взгляд, там велика доля везения. Во-первых, два незасчитанных мяча, забитые «Барселоной», даже один мяч мог перевернуть ход встречи. Во-вторых, «Барселона» проявила беспечность в обороне, и именно это привело «Атлетико» к победе. Даже в большей степени, чем их собственная работа. Уважаю этот клуб, но это так.



Поговорим о потерях. У «Атлетико», уже привычно, нет Диего Косты. Недавно пришло сообщение, что Коке травмировался в полуфинальном матче. Серьёзные потери, но они не сопоставимы с потерями «Реала», где нет Азара, Бейла, Бензема. Однако по качеству и уровню звёзд «Реал» превосходит соперника. В полуфинальном матче, кого ни возьми — Кроос, Модрич, Иско, Рамос, Варан, — все были хороши. Есть звезды и у «Атлетико»: блистательный голкипер Облак, Феликс вполне может проявить себя в финале, есть Мората, он тоже был неплох в полуфинале. Говорю об уровне звёздности.



Да, мы говорим о блистательной серии «Атлетико». Команда не проигрывала в 14 последних матчах из 16. Но разобьём 14 — это пять побед и девять ничьих. В то же время есть и беспроигрышная серия «Реала» в 15 матчах, и это лучший результат команды с 2017 года. Десять побед и пять ничьих. Вот и в этом вижу статистическое преимущество мадридского «Реала».



Мой прогноз — в Суперкубке Испании ставлю на победу мадридского «Реала» с коэффициентом 2.34».



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