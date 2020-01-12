«Рома» — «Ювентус»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Италии 12 января

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус».
Ставка: «Рома» не проиграет за 1.72.
«В прошлом туре “Юве” разгромил “Кальяри”, Криштиану Роналду сделал хет-трик. При этом “Рома” играет с “Торино” на своем поле и проигрывает со счетом 0:2. Свои травмы есть и у “Ювентуса”. Наверное, не хватает Кьеллини. Но всё это не сравнить с тем, что творится с “Ромой”. С самого начала чемпионата не хватает Пасторе, Запакоста, Клюйверта. Это только несколько человек из большой группы травмированных игроков. Ситуация аховая!
А как команды проявили себя в последних шести матчах? Здесь всё одинаково: у каждой по четыре победы, по одной ничьей и по одному поражению. А что касается очных встреч, то в предыдущем сезоне и та и другая команды победили дома: “Ювентус” выиграл со счетом 1:0, “Рома” — со счётом 2:0. И здесь может быть одна зацепочка для “Ромы”. На своем поле “волки” не проигрывают “Ювентусу” с 2014 года. Хоть что-то!
Конечно, было ужасное поражение на своем поле от “Торино”. Но я смотрел этот матч и хочу сказать, что поражение было незаслуженным. Пенальти был непонятный в конце при счёте 0:1, когда “Рома” пропустила второй мяч. Было столько нереализованных моментов, и римляне выглядели неплохо, но в футболе так бывает. И мне кажется, что второе домашнее поражение нереально. Не будет этого даже при всей силе “Ювентуса”. Не будет нового хет-трика Криштиану Роналду. Как минимум, “Рома” должна выстоять.
Думаю, что на этот раз “Рома” не проиграет».
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