СКА — «Динамо» Москва: прогноз Владимира Дехтярёва на матч КХЛ 12 января

Известный спортивный комментатор и бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Динамо» Москва.
Ставка: индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.80.
«Есть интересная ставка на то, что команда СКА забросит больше 2.5 шайб. Я думаю, что это должно сыграть. Почему? Во-первых, СКА не так убедителен в начале года, команда потерпела несколько чувствительных поражений — от «Спартака», от «Йокерита». Сейчас тот момент, когда команда вернётся домой и сможет одержать победу. Это будет достаточно хорошая игра. Я думаю, что всё здесь должно сработать, атака СКА должна прибавлять.
Стоит отметить также, что динамовцы не так убедительно играют в обороне, что может стать для них проблемой. Думаю, что «индивидуальный тотал СКА больше 2.5» должен проходить».
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