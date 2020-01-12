«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

12 января на стадионе «Вилла Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимает «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск.



С коэффициентом 2.00 проверим общий тотал жёлтых карточек меньше 3.5. Обе команды идут в середине своеобразной таблицы «грубости». По предупреждениям «Манчестер Сити» на 11-й строчке, «Астон Вилла» — на 13-й. В 21 туре «горожане» получили 39 «горчичников», а «львы» — 36.



Каждая из команд хватает чуть меньше двух жёлтых за матч, но данный показатель сильно скорректирован из-за нескольких встреч, когда обстановка на поле накалялась. В первом круге во встрече «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» футболисты в сумме получили три «горчичника». Второе предупреждение Фернандиньо роли не играет, так как букмекеры засчитывают только красную.



Главным арбитром матча назначен Джонатан Мосс. Рефери из «Лидса» отработал в 14 матчах и в половине случаев показал меньше четырёх жёлтых. Опытный британский рефери ещё не обслуживал матчи с участием «Астон Виллы», зато трижды сталкивался с «Манчестер Сити». Статистика по предупреждениям в упомянутых встречах впечатляет: два, ноль, два «горчичника». Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз: главный арбитр останется в тени «Львы» и «горожане» поберегут эмоции перед возможным финалом в Кубке английской лиги.