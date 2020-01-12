Во сколько играют «Астон Вилла» — «Ман Сити», где смотреть и какой прогноз на матч АПЛ

12 января на стадионе «Вилла Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт.

Прогноз «Чемпионата»: тотал меньше 3.5 жёлтых карточек за 2.00.

С коэффициентом 2.00 мы проверим общий тотал жёлтых карточек меньше 3.5. Обе команды идут в середине своеобразной таблицы грубости. По предупреждениям «Манчестер Сити» на 11-й строчке, а «Астон Вилла» — на 13-й. За 21 тур «горожане» получили 39 «горчичников», а «львы» — 36.



В среднем каждая из команд хватает чуть меньше двух жёлтых за матч, но данный показатель сильно скорректирован из-за нескольких встреч, когда обстановка на поле накалялась. В первом круге во встрече «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» футболисты в сумме получили три горчичника. Второе предупреждение Фернандиньо роли не играет, так как букмекеры засчитывают только красную.



Главным арбитром матча назначен Джонатан Мосс. Рефери из «Лидса» отработал в поле в 14 поединках и в половине случаев показал меньше четырёх жёлтых. Опытный британский рефери ещё не обслуживал игр с участием «Астон Виллы», зато трижды сталкивался с «Манчестер Сити». Статистика по предупреждениям в упомянутых встречах впечатляет: два, ноль и два «горчичника».