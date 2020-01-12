Во сколько играют «Астон Вилла» — «Ман Сити», где смотреть и какой прогноз на матч АПЛ

12 января на стадионе «Вилла Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт.
Прогноз «Чемпионата»: тотал меньше 3.5 жёлтых карточек за 2.00.
С коэффициентом 2.00 мы проверим общий тотал жёлтых карточек меньше 3.5. Обе команды идут в середине своеобразной таблицы грубости. По предупреждениям «Манчестер Сити» на 11-й строчке, а «Астон Вилла» — на 13-й. За 21 тур «горожане» получили 39 «горчичников», а «львы» — 36.
В среднем каждая из команд хватает чуть меньше двух жёлтых за матч, но данный показатель сильно скорректирован из-за нескольких встреч, когда обстановка на поле накалялась. В первом круге во встрече «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» футболисты в сумме получили три горчичника. Второе предупреждение Фернандиньо роли не играет, так как букмекеры засчитывают только красную.
Главным арбитром матча назначен Джонатан Мосс. Рефери из «Лидса» отработал в поле в 14 поединках и в половине случаев показал меньше четырёх жёлтых. Опытный британский рефери ещё не обслуживал игр с участием «Астон Виллы», зато трижды сталкивался с «Манчестер Сити». Статистика по предупреждениям в упомянутых встречах впечатляет: два, ноль и два «горчичника».
- 12 января 2020
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 11 января 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 10 января 2020
-
19:00
-
18:00