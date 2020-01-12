Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на женский масс-старт в Оберхофе

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женский масс-старт на Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе.



Ставка: Кайса Мякярайнен попадёт в топ-6 за 1.89, Марте Олсбю попадёт в топ-3 за 2.00, Дениз Херрман попадёт в топ-6 за 1.83.



«В Оберхофе прошли эстафетные гонки. Интересные результаты стрельбы у девчонок: практически все брали дополнительные патроны, потому что был ветер. И по прогнозам, во время воскресных масс-стартов также будет очень ветрено. Поэтому условия будут сложные даже для стабильных стрелков, а значит, я думаю, нужно ставить на тех спортсменок, которые сильны ходом.



Мне кажется, Марте Олсбю по силам попасть в тройку. Она один из лидеров в общем зачёте, она в хорошей форме и хороша ногами. Если более-менее получится стрельба, она будет в призах.



Хотелось бы отметить и Кайсу Мякяряйнен, она должна заехать в топ-6. Она сейчас одна из лучших по дистанционному ходу. И даже в стрельбе финка выглядела в эстафете хорошо: одна из немногих не брала дополнительные патроны. В спринте она также показала прекрасный ход — второй среди всех. Правда, там намазала. И, кстати, в предыдущем масс-старте в Анси она была четвёртой. Так что у нее есть всё, чтобы быть в шестерке лучших в Оберхофе.



И, конечно, выделю Дениз Херрман, нынешнего лидера сборной Германии, которая очень быстра ногами. С такой скоростью даже штрафные круги в масс-старте могут не стать помехой для неё».