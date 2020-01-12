Во сколько играют «Рома» — «Ювентус», где смотреть и какой прогноз на матч Серии А

12 января на стадионе «Олимпико» в центральном матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Ювентус». Встреча начнётся в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Прогноз «Чемпионата»: Криштиану Роналду не забьёт за 1.89.

Букмекеры считают фаворитом «Ювентус». В Серии А «старая синьора» пока ещё остаётся гегемоном, поэтому у аналитиков нет другого выбора. Чистая победа гостей доступна за 2.28. С коэффициентом 1.89 можно сделать ставку «Криштиану Роналду не забьёт».



«Рома» с точки зрения обороны и психологической устойчивости выглядит на порядок стабильнее «Кальяри». «Римляне» — четвёртые по количеству пропущенных мячей в Серии А и в последние годы достойно смотрятся в битвах с «Ювентусом». Нас, разумеется, интересует один лишь Криштиану, с которым связаны любопытные статистические детали.



В прошлом сезоне Роналду от звонка до звонка отыграл оба матча с «Ромой», но так и не смог отличиться. Скажете, что сейчас португалец набрал сумасшедшую форму? Хорошо. В текущем розыгрыше Серии А у Криштиану 13 голов, но лишь два точных выстрела форварда пришлись на гостевые поединки.



Роналду забил 11 мячей из 13 в Серии А на домашнем стадионе «Ювентуса». В гостях португалец практически бесполезен. На выезде «старую синьору» тащат Дибала и Игуаин. Обе аргентинца по три из пяти своих голов сообразили на чужих полях. С высокой вероятностью Криштиану не удастся поразить ворота «Ромы» на «Олимпико».