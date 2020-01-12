«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Владислава Радимова на финал Суперкубка Испании

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в финале Суперкубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» за 2.30, тотал больше 2.5 мяча за 1.80, второй тайм результативнее первого за 2.15.



«Смотрел матч между «Атлетико» и «Барселоной» и хочу сказать, что «Атлетико» — очень фартовая команда. При счёте 1:2, когда «Атлетико» проигрывал и не засчитали несколько голов, переписывался со своими друзьями, и один написал, что «Атлетико» сравняет, а другой — что выиграет со счётом 3:2. И причём такой фарт никого не удивляет в Испании. Но опять же когда-то такой фарт заканчивается, и обыграть такой «Реал» просто невозможно.



У «Барсы» судьбу матчей решает только Месси, а у «Реала» три таких игрока в нападении. Поэтому если они все выйдут, то «Реал» должен будет обыграть «Атлетико» в основное время без вариантов.



В матче с «Валенсией» «Реал» сыграл просто фантастически. И это не то чтобы «Валенсия» приехала играть спустя рукава, просто «Реал» отыграл на высшем уровне. Причём они играли без крайних нападающих, в 5 центральных полузащитников. При такой схеме у «Реала» очень хорошее взаимодействие. И я думаю, в этой игре будет то же самое, только «Реал» сыграет понадёжнее.



Думаю, в игре «Атлетико» ничего не изменится. Если у него не получается игра, то он глубоко садится в оборону, чтобы не давать пространства. Ну опять же у «Реала» есть футболисты, которые могут пробить из-за пределов штрафной, что не позволит «Атлетико» садиться так низко, а соответственно игроки мадридского клуба будут вбегать в эту штрафную.



На мой взгляд, голы будут и второй тайм получится результативнее первого. Ну а «Реал» должен побеждать».



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