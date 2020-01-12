«Рома» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии в Риме

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус».



Ставка: гол Роналду за 1.95.



«Игра на три результата. «Рома» плохо начала календарный год, проиграв «Торино» — 0:2. Всякое бывает, но проиграть всухую в первом же матче года, да ещё такому сопернику… Однако предположить, что «Рома» проиграет два матча подряд, конечно, можно. Но это повод для отставки главного тренера, мне кажется.

Обратил бы внимание на другое. У «Ювентуса» очень сильное нападение. Хет-трик Роналду в первом матче года, в ворота команды, которая неплохо провела первую часть сезона. Роналду, видимо, поставил задачу вернуть «Золотой мяч» и с самого начала сезона заявляет о серьёзных намерениях: 3 мяча и голевой пас в матче с «Кальяри». Он пропустил командный ужин перед выездом в Рим, проведя это время в тренировочном зале.

Взял бы или гол Роналду, или гол Дибалы. Поскольку Роналду демонстративно не явился на ужин и предпочёл тренировку, наверное, логично предположить, что он продолжит голевую серию. Выбираю гол Роналду в этом матче».



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