«Флорида Пэнтерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Флорида Пэнтерз» — «Торонто Мэйпл Лифс».



Ставка: тотал больше 6 шайбы за 1.65.



«Это команды, которые по самооценке и составу находятся выше, чем они показывают результаты в таблице и в плей-офф, если туда выходят вообще.



Сложно? Объясняю. Состав у «Флориды» очень хороший – от Александра Баркова до Сергея Бобровского. Но вот «Пантерз» пока даже не входят в зону уайлд-кард. И победы строго чередуют с поражениями. То обыгрывают «Оттаву» (6:3) и «Ванкувер» (5:2), то влетают «Аризоне» (2:5) или «Баффало» (2:3). Ну а нестабильность Бобровского в этом сезоне – отдельная песня, и не будем о грустном.



«Торонто» занимает третье место в Атлантическом дивизионе, заслуженно отставая от «Бостона» и «Тампы». После смены главного тренера, когда пришёл Шелдон Киф, команда взбодрилась – поменяла стиль, пошли победы. «Мэйпл Лифс» на этом отрезке забивали больше всех в лиге. Но последние два матча – это поражения: 4:6 от «Эдмонтона», 3:4 по буллитам от «Виннипега».



«Торонто» перед этим матчем отдыхал три дня, «Флорида» — два. То есть команды будут свежими. Вратари: Бобровский досрочно покинул тренировку «Пантерз». Возможно, он с «Торонто» не сыграет. А вот у «Мэйпл Лифс» мы ждём Фредерика Андерсена.



Очные матчи в этом сезоне: их не было. Вот такой прикольный календарь. Ведь «Торонто» (54) и «Флорида» (51) – соседи по Атлантическому дивизиону. И в этом матче им крайне важно дернуть друг друга в борьбе за позицию в плей-офф.



Ставить тут на победу одной из команд неосмотрительно. Но заметьте, у них получаются крупные матчи по счетам. Это клубы с острой атакой и сквозняком в обороне. Поэтому я буду брать тут тотал больше. 1.65 – осторожно возьму тотал больше 6 в основное время. То есть ставка проиграет, если будет заброшено пять и меньше шайб».



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