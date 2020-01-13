«Амур» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.45.
«Авангард» недавно победил на выезде достаточно крупно — 3:0 в гостевом матче — и не у кого-нибудь, а у «Барыса». Встреча в целом, я считаю, была очень удивительной. Сейчас вообще не поймёшь, кто и у кого выигрывает, но «Авангард» явно посильнее.
Мы не будем сбрасывать со счетов «Амур» — они дома очень здорово выступают. Но, тем не менее, итоговый счёт будет в пользу омичей. Сыграет также свою роль и то, что хабаровчанам, по-хорошему, надо подниматься наверх. Так что нас ожидает серьёзная такая битва, я думаю. Но и победа будет добыта, по моему мнению, лишь в дополнительное время, и вряд ли раньше.
У меня складывается такое впечатление, да это и видно даже по результатам, что на Дальнем Востоке проигрывают даже топовые команды. Всё потому, что хозяева сражаются самоотверженно и пытаются подтвердить своё место в элите, что, правда, не всегда у них получается. Несмотря на долгий перелёт, «Авангард» возьмёт себя в руки и выступит достойно, поставлю на их победу по итогам овертайма или буллитов. В Хабаровске очень часто основное время матча заканчивается вничью», — сказал Кожевников.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 13 января 2020
-
11:00
-
10:00
- 12 января 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 11 января 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00