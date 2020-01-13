«Амур» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.45.



«Авангард» недавно победил на выезде достаточно крупно — 3:0 в гостевом матче — и не у кого-нибудь, а у «Барыса». Встреча в целом, я считаю, была очень удивительной. Сейчас вообще не поймёшь, кто и у кого выигрывает, но «Авангард» явно посильнее.



Мы не будем сбрасывать со счетов «Амур» — они дома очень здорово выступают. Но, тем не менее, итоговый счёт будет в пользу омичей. Сыграет также свою роль и то, что хабаровчанам, по-хорошему, надо подниматься наверх. Так что нас ожидает серьёзная такая битва, я думаю. Но и победа будет добыта, по моему мнению, лишь в дополнительное время, и вряд ли раньше.



У меня складывается такое впечатление, да это и видно даже по результатам, что на Дальнем Востоке проигрывают даже топовые команды. Всё потому, что хозяева сражаются самоотверженно и пытаются подтвердить своё место в элите, что, правда, не всегда у них получается. Несмотря на долгий перелёт, «Авангард» возьмёт себя в руки и выступит достойно, поставлю на их победу по итогам овертайма или буллитов. В Хабаровске очень часто основное время матча заканчивается вничью», — сказал Кожевников.



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«Амур» — «Авангард». Прогноз: Войнов и Шумаков возьмут два очка в Хабаровске Хабаровчане выиграли у омичей лишь один из шести предыдущих домашних матчей.