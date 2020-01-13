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Эксперты: Франциско Пимиента — фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

Эксперты: Франциско Пимиента — фаворит на пост главного тренера «Барселоны»
Ставки / Прогнозы 0

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес отказался возглавить каталонский клуб в ближайшее время. По данным СМИ, в числе причин — нежелание испанца принимать команду, не поработав с ней во время предсезонной подготовки, а также сжатые сроки, в которые руководство «Барселоны» потребовало дать ответ.

В испанской прессе появились новости о том, что главный претендент на пост, который пока занимает Эрнесто Вальверде, — Маурисио Почеттино, однако букмекеры считают, что это не так. По оценке аналитиков, наивысшие шансы у Франциско Пимиенты. Сейчас этот специалист работает со второй командой клуба.

Поставить на то, что Пимиента будет следующим наставником клуба, можно за 1.61. Это примерно 44% вероятности. Шансы того, что клубные боссы всё-таки уговорят Хави, букмекеры оценили коэффициентом 2.46 (29%). Поставить на назначение Маурисио Почеттино можно за 3.96 (19%).

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