«Парма» — «Лечче»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Серии А

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Парма» — «Лечче».

Ставка: «Парма» не проиграет и обе забьют за 2.08.



«Парма», конечно, фаворит. Она играет дома, она гораздо более стабильная команда с более качественным сыгранным составом. «Лечче» же проиграл в последних трёх матчах, и вообще эта команда борется за выживание.



Тем не менее «Парма» в прошлые выходные получила 0:5 от «Аталанты». «Парма» неидеальна в обороне в целом, если мы берём дистанцию чемпионата. Например, за последние семь туров был только один матч, где «Парма» не пропустила. Берём диапазон больше в два раза — за 14 туров только два матча «крестоносцы» завершили всухую. Не такого высокого класса у них уровень обороны, чтобы быть идеальным.



Так что есть шанс у «Лечче» забить. Нужно выжимать максимум. Но и сам «Лечче» точно пропустит, несмотря на некоторых травмированных лидеров соперника. Это самая пропускающая команда чемпионата наравне с «Дженоа» — по 36 мячей они пропустили.



Так что я думаю, что вероятен вариант «обе забьют». Но я выберу 1X + обе забьют с коэффициентом 2.08. Не ставлю на победу «Пармы», потому что «Лечче» может в гостях преподнести сюрприз. Ей удобен гостевой контратакующий вариант», — сказал Шнякин.



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