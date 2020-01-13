«Парма» — «Лечче»: прогноз Александра Аксенова на встречу Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Парма» — «Лечче».



Ставка: «Парма» выиграет и не пропустит за 3.50.



«Ещё один матч, который пройдёт в этом туре чемпионата Италии, — это игра между «Пармой» и «Лечче». Кажется, что здесь есть ярко выраженный фаворит — «Парма». Она проводит яркий сезон. У неё есть свои лидеры. «Парма» сейчас фаворит и продолжает располагаться в верхней части турнирной таблицы, претендуя на место в Лиге Европы.



Тот факт, что в прошлом туре «Парма» уступила «Аталанте» (0:5), ни в коем случае не очерняет этот хороший коллектив, потому что «Аталанта» сейчас на ходу. Эта команда настолько классно играет, что можно разок и пропустить от неё пять голов. Так иногда бывает. Думаю, что для «Пармы» это прекрасная мотивация, чтобы себя реабилитировать перед болельщиками. Тем более что игра пройдёт на родном стадионе.



«Парма» будет действовать с предельной мотивацией и, наверное, победит. Что касается «Лечче», то эта команда по-прежнему располагается внизу турнирной таблицы. Есть матчи неплохие, есть провальные, но последние три встречи — это поражения от «Болоньи», «Брешии» и «Удинезе». «Лечче» не может обыграть те коллективы, которые являются конкурентами за место под солнцем.



Поэтому ставлю на «Парму», но отмечу, что «Лечче» не забьёт. То есть сухая победа «Пармы», — сказал Аксенов.



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