«Лейкерс» — «Кливленд»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Лейкерс» — «Кливленд».



Ставка: ТБ 224 очка за 2.36.



«Лейкерс» лидируют на Западе: 32 победы и 7 поражений. Команда тренера Фрэнка Вогеля предыдущий матч проводила сразу без троих игроков стартового состава: Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Дэнни Грина. Тем не менее добилась убедительной победы.



В старте вышли сразу два разыгрывающих — Раджон Рондо и Эйвери Брэдли, атакующий защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп, мощный форвард Кайл Кузма и центровой Джавейл Макги. В ротации участвовали защитники Куинн Кук и Алекс Карусо, нападающие Джаред Дадли и Костас Адетокумбо, центровой Дуайт Ховард. «Лейкерс» всё лучше играют в защите в ходе сезона. Команда пропускает в среднем 105,2 очка — это третье место в лиге. Точной информации, смогут ли выйти на паркет Леброн, Дэвис и Грин, пока нет. Но кто-нибудь из них точно будет.



«Кливленд» идёт 13-м на Востоке, 12 побед и 27 поражений. Среди травмированных такие важные игроки, как Ларри Нэнс, Данте Экзам и Джон Хенсон. У тренера Джона Бейлейна не было выхода, кроме того, чтобы в старте выпускать двух малорослых разыгрывающих — Дариуса Гарлэнда и Коллина Секстона. Вместе с ними выходили лёгкий форвард Джеди Осман, мощный форвард Кевин Лав и центровой Тристан Томпсон.



В качестве запасного центра выступал Анте Жижич, два защитника — Мэттью Деллаведова и Брэндон Найт, два форварда Альфонсо Маккинни и Тайлер Кук. Вот таким составом «Кливленд» и будет играть с «Лейкерс». У команды низкая результативность — 105,1 очка за матч», — сказал Гомельский.



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