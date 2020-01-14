Клиент БК проиграл 600 тыс. рублей из-за ставки на «ПСЖ» с коэффициентом 1.16

12 января клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 600 тыс. рублей на два футбольных матча.

Игрок выбрал победу «Ювентуса» во встрече с «Ромой» за коэффициент 1.20, когда «старая синьора» уже вела 2:0, а также успех «ПСЖ» в матче с «Монако» за 1.16 при 0:0 на табло.

Общий коэффициент экспресса составил 1.39, а потенциальная выплата — 834 тыс. рублей.

«Ювентус» пропустил один мяч от «Ромы», но голов Мериха Демирала и Криштиану Роналду оказалось достаточно для победы «старой синьоры» со счётом 2:1.

«ПСЖ» вышел вперёд во встрече с «Монако» на третьей минуте благодаря точному выстрелу Неймара. Красно-белые ответили голами Желсона Мартинша и Виссама Бен-Йеддера, однако на перерыв соперники ушли при 3:2 на табло в пользу парижан. Автогол Фоде Балло-Туре и Неймар с пенальти качнули чашу весов в пользу команды Томаса Тухеля. Однако гости не сдались, и расторопный Ислам Слимани установил окончательный счёт 3:3.

Таким образом, у клиента БК зашла ставка на победу «Ювентуса» за 1.20, а выбор на успех «ПСЖ» за 1.16 оказался неудачным. Экспресс на 600 тыс. рублей проиграл.

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