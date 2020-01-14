Победа «Спартака» сделала выигрышным экспресс с коэффициентом 1944.55

12 января клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 20 рублей на семь матчей континентальной хоккейной лиги. Игрок выбрал следующие исходы в основное время поединков:

— Ничья в матче «Барыс» — «Локомотив» с коэффициентом 3.90.

— Победа «Салавата Юлаева» в поединке с рижским «Динамо» за 1.37.

— Ничья в матче «Трактор» — «Сочи» за 3.80.

— Победа «Витязя» в поединке с «Нефтехимиком» за 2.90.

— Ничья в матче СКА — «Динамо М» за 4.15.

— Ничья в матче ЦСКА — «Автомобилист» за 4.60.

— Победа «Спартака» в поединке с минским «Динамо» за 1.73.

Итоговый коэффициент экспресса составил 1944.55. В первых шести матчах выбранные ставки оказались успешными. Поединок «Динамо Мн» — «Спартак» начался позднее остальных. Стартовое вбрасывание состоялось в 17:10 мск.

В первом периоде у красно-белых отличись Михаил Юньков и Каспарс Даугавиньш. Во второй 20-минутке за «Спартак» забили Иван Вишневский и Анатолий Никонцев, на что «Динамо Мн» ответило лишь шайбой Райана Спунера. Под занавес встречи Никонцев оформил дубль и установил окончательный счёт на табло — 5:1 в пользу команды Олега Знарка.

Заключив пари на сумму 20 рублей, клиент БК получил 38 891 рубль.

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