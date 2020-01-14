«Наполи» — «Перуджа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Наполи» — «Перуджа».



Ставка: «Наполи» забьёт минимум 3 мяча за 1.69.



«Здесь «Наполи» — очевидный фаворит, другое дело, что у команды есть проблемы даже с Гаттузо, ход с назначением его на пост тренера пока не работает. Неаполитанцы много проигрывают, теряют очки, это печальная история.



«Перуджа» — команда из Серии В, одно это говорит о том, что «Наполи» фаворит по всем параметрам плюс играет дома. Я думаю, что можно рискнуть и взять победу неаполитанцев плюс их индивидуальный тотал больше 2.5 мяча. Мне кажется, это реальный вариант», — сказал Арустамян.



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