Эксперты: «Барселона» с Сетьеном выиграет Примеру, но не сделает требл

«Барселона» всё же сменила тренера. Поражение от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании переполнило чашу терпения клубных боссов, и Эрнесто Вальверде уволили. Теперь «Барселоной» будет руководить Кике Сетьен. Букмекеры принимают ставки на его успехи во главе каталонского клуба.



По оценке аналитиков, «Барселона» — главный фаворит чемпионата Испании. Поставить на победу сине-гранатовых в этом турнире можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 61% вероятности. Сделать ставку на то, что «Барселона» не станет чемпионом в этом сезоне, можно за 2.45 (39%).

В то же время эксперты не верят, что каталонцы смогут сделать требл в сезоне-2019/2020, то есть выиграть чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 25.00 (4%).



В чемпионате Испании после 19 туров сине-гранатовые делят лидерство с мадридским «Реалом», у обоих клубов по 40 очков. В Лиге чемпионов в 1/8 финала «Барселоне» предстоит сыграть с «Наполи» в 1/8 финала.



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