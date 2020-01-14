«Северсталь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.75.
«Северсталь» имела на сутки больше отдыха, нежели «Автомобилист», и этот небольшой плюс мы положим на череповецкие весы. Туда же можно кинуть и тот факт, что свой предыдущий матч свердловчане проводили в Москве да ещё с ЦСКА, а это даром ни для кого не проходит.
На этом все плюсы «Северстали» заканчиваются, а для текущих минусов не хватит места на этом сайте. И есть все основания предположить, что имеющихся плюсов череповчанам не хватит даже на ничью в основное время. До зоны плей-офф им по нынешнем двухочковым временам как до китайской границы на четвереньках. Можно, конечно, ещё подергаться, но не результата ради, а для собственного успокоения. Что в принципе «Северсталь» и делает, и есть большие основания предположить, что на нынешнем сезоне крест в Череповце уже поставлен.
Поэтому следует без особых задних мыслей спокойно констатировать грядущую победу «Автомобилиста». Не особо увесистую, возможно, даже минимальную, зато в основное время. При этом «Автомобилист» даже не слишком вспотеет и добьётся нужного результата при минимальных затратах», — сказал Лебедев.
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