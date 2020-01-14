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«Тоттенхэм» — «Мидлсбро»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

«Тоттенхэм» — «Мидлсбро»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Мидлсбро».

Ставка: победа «Тоттенхэма» и меньше 3 мячей в матче за 3.00.

«Тоттенхэм» — безусловный фаворит этой переигровки. Он здорово играет дома против соперников, особенно против команд такого плана, как «Мидлсбро», неуверенно смотрящихся впереди. Против них он смотрится очень солидно.

«Мидлсбро» — команда низовая, забивающая мало. Для «шпор», у которых проблемы в защите, это большой плюс и подспорье. Моуринью всё-таки никак оборону своей команды не может выстроить.

Поэтому я предлагаю вам ставку — победа «Тоттенхэма» и то, что будет низовая игра. Можно, исходя из вышесказанного, взять и вариант — «Мидлсбро» не забьёт», — сказал Казаков.

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Лондонцам будет непросто, но разница в классе позволяет уверенно пройти дальше.
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