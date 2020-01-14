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Гол Овечкина или Панарина? Научись ставкам на НХЛ в Академии «Чемпионата»

Гол Овечкина или Панарина? Научись ставкам на НХЛ в Академии «Чемпионата»
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для вас проект «Академия ставок». Это обучение ставкам на спорт, которое подходит как новичкам, так и опытным игрокам. В Академии вы смотрите видеоуроки, сдаёте тесты, набираете очки опыта и повышаете свой уровень. Соревнуйтесь с другими читателями «Чемпионата» и побеждайте в турнирной таблице!

Преподаватели Академии ставок:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
  • Олег Клепиков, нейропсихолог
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»

Научитесь делать ставки на НХЛ!

Регистрируйтесь в Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ.

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